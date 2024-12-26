FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 7 tutuklama

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda gizli yapılanma yaptıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Cumhuriyet savcılarınca sorgulanan şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve örgütle bağlantısı bildikleri kişileri teşhis etmek istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında muvazzaf binbaşının da olduğu 7'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Aralık'ta FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığında gizli yapılanma yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 kişiden 12'si gözaltına alınmıştı.