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Türkiye
AA 26.12.2024 13:45

Antalya'da belediyelerin SGK'ya borcu 3 milyar 876 milyon lira

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Mehmet Tanrıöver, "Antalya'da belediyelerin toplam borcunun 3 milyar 876 milyon lira olduğunu tespit ettik." dedi.

Antalya'da belediyelerin SGK'ya borcu 3 milyar 876 milyon lira

Antalya SGK Müdürü Mehmet Tanrıöver, SGK İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, kurumlarına yapılan başvuruların hemen sonuçlandırıldığını söyledi.

Emeklilik için başvuran vatandaşların işlemlerini hemen yerine getirdiklerini belirten Tanrıöver, "Uzun süren emeklilik işlemlerini şimdi 2 gün, 1 hafta gibi kısa süre içinde sonuçlandırıyoruz. Emeklilerimiz, bir sonraki ay maaşlarını almaya başlıyor." diye konuştu.

Tanrıöver, SGK İl Müdürlüğünün çalışma performansı sıralamasının 31'den 16'ya yükseldiğini kaydetti.

Belediyelerin SGK borcu

Belediyelerin borçlarını ödemeleri durumunda SGK ile hiçbir sorun yaşamadıklarını vurgulayan Tanrıöver, şöyle konuştu:

"İbradı ve Gündoğmuş belediyeleri borçlarını ödedi, Manavgat Belediyesi ise borcuna karşılık hem gayrimenkul verdi hem de borcun bir kısmını ödedi. Antalya'daki bütün belediyelerin toplam borcunun 3 milyar 876 milyon lira olduğunu tespit ettik. Belediye başkanlarından belediyelerin cari ay borcunu ödemelerini istiyoruz. SGK olarak öncelikle cari borcu ödeyip ödemediğine bakıyoruz, bunları değerlendiriyoruz. Belediye başkanları feryat figan bağırıyor, 'Ben iş yapamıyorum, SGK elimizi kolumuzu bağladı.' diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Belediyeler, borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmiş."

İki belediyenin borcunu ödemek için başvurmadığını aktaran Tanrıöver, ödemelerini yapan ve yapmaya başlayan belediyelere teşekkür etti.

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