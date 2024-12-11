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Türkiye
AA 11.12.2024 08:45

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasındaki iki kişinin evlerinde ele geçirilen iki sahte kimlikle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün finans yapılanmasının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kapsamda yaptıkları bir yıllık teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderildiğini tespit etti.

Ekipler, örgütü "diri tutmak" ve FETÖ'ye yeni elemanlar kazandırmak için Almanya'dan gönderilen paraları şüpheli M.K'nin kuryeler aracılığıyla belirlenen kişilere ulaştırdığını saptadı.

2 şüpheli yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Araştırmaların ardından örgütün finans ağına yönelik Adana merkezli İstanbul ve Manisa'da çok sayıda ev ve iş yerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4'ü kadın 14 şüpheli yakalandı. M.K'nin de arasında olduğu zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerde 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirildi.

Zanlılar arasındaki S.T. ve karısı H.T'nin evlerinde ele geçirilen iki sahte kimlikle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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