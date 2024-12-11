Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 123 bin 500 lira ceza

22 yaşındaki sürücü C.T., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak hafif ticari aracıyla kaçtı.

Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca, Bağlarbaşı Mahallesi 870. Sokak'ta sona erdi. Kaçış denemesiyle hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan sürücü, polisin sıkı takibiyle etkisiz hale getirildi.

Polis ekiplerini uzun süre peşinden koşturan C.T., ehliyetsiz araç kullanma cezasından kurtulmak için kaçmayı tercih etti. Ancak bu çaba, sürücüye ağır bir fatura çıkardı. C.T.'ye toplamda 123 bin 500 lira para cezası kesildi.

[Fotoğraf: İHA]

Araçta bulunan O.U. ile birlikte gözaltına alınan sürücünün aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.