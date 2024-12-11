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Türkiye
AA 11.12.2024 01:36

Eskişehir'de kazada ölen 3 kişi yakınlarını ziyaret için gelmiş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin, kente yakınlarını ziyaret için geldikleri öğrenildi.

Eskişehir'de kazada ölen 3 kişi yakınlarını ziyaret için gelmiş

Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolunda kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, aynı otomobilde hayatını kaybeden Ömer Çetin Ummuhan Çetin ve Ramazan Koçak'ın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinden Seyitgazi'ye bağlı Kırka Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete geldikleri belirtildi.

Ömer Çetin idaresindeki otomobil, dün akşam saatlerinde karşı yönden gelen Nermin Demir yönetimindeki otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile Ömer Çetin'in kullandığı araçta bulunan Ummuhan Çetin ve Ramazan Koçak hayatını kaybetmişti.

Diğer otomobilde bulunan yaralılar Umut Zafer D. ile İrem D., 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Yaralılardan İrem D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti.

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Eskişehir Trafik Kazası
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