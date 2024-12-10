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Türkiye
AA 10.12.2024 23:48

İstanbul'da metruk binada çökme meydana geldi: 3 bina tahliye edildi

Fatih Balat'ta kısmi çökme yaşanan binanın yıkılmasına karar verildi, çevredeki 3 bina da tedbir amacıyla tahliye ediliyor.

İstanbul'da metruk binada çökme meydana geldi: 3 bina tahliye edildi

Nakkaş Haydar Sokak'ta bulunan metruk durumdaki iki katlı binada kısmi çökme oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısmi çökme yaşanan binanın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme başlattı.

Daha önce de kısmi çökme yaşanması nedeniyle belediye ekiplerinin çevresini sac panellerle kapattığı binadan bugün akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle parçalar düşmeye başladığı öğrenildi.

Kısmi çökme nedeniyle yan yatan binayla ilgili yıkım kararı alındığı, yarın yıkım işlemlerine başlanacağı belirtildi.

Zabıta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve polis ekipleri, yıkım kararı alınan binanın yanındaki ve karşısındaki 3 binanın da tedbir amacıyla boşaltılmasını istedi.

Vatandaşlar, ekipler eşliğinde evlerinden tahliye ediliyor.

İstanbul'da metruk binada çökme meydana geldi: 3 bina tahliye edildi

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İstanbul Polis UMKE
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