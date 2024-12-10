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Türkiye
AA-DHA 10.12.2024 23:18

İstanbul'da sağanak yağış: Mazgallar tıkandı, yollar suyla doldu

İstanbul Maltepe'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, yağmur suyu mazgallarının tıkanması sonucu caddeler suyla doldu. Maltepe metrosuna giden ve güzergahı su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak yağış: Mazgallar tıkandı, yollar suyla doldu

İstanbul’da gün boyunca yağmur etkili oldu. Sağanak yağmurdan etkilenen ilçelerden birisi de Maltepe oldu.

Vatandaşların Maltepe metrosuna giderken kullandıkları Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi ve Sakarya Sokak üzerindeki yağmur suyu mazgalları tıkandı.

İstanbul'da sağanak yağış: Mazgallar tıkandı, yollar suyla doldu

Su basan sokaklarda insanlar yürüyemedi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak yağış: Mazgallar tıkandı, yollar suyla doldu

Kentin Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Sancaktepe Atatürk Caddesi'nde yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açarak yola dolan suyun tahliye edilmesini sağladı.

Kartal'daki Balıkesir Caddesi'nde bir alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar zor anlar yaşadı.

Sultanbeyli ile Pendik'teki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

İstanbul'da sağanak yağış: Mazgallar tıkandı, yollar suyla doldu

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Sağanak bir süre sonra Kartal, Pendik ve Sultanbeyli'de yerini dolu yağışına bıraktı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Sultanbeyli'de etkili olan dolunun fındık büyüklüğünde olduğu görüldü.

Sağanak hava trafiğinde de aksamalara neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birçok uçak iniş için havada tur attı.

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İstanbul Sağanak Su Yağış
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