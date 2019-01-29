Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Ceylan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Değerlendirmesi sorulan Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, örgütün Adana il yapılanmasında sözde "Fatih eyalet sorumlusu" olarak görev yapması, sanığın örgütün hücre evi olarak kullandığı gaybubet evinde yakalanması ve hakkında somut delil ve beyanların bulunması dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Çetin Ceylan ise savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını öne sürdü.

ByLock programını kullanmadığını ve gaybubet evinde kalmadığını savunan sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık Çetin Ceylan'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

KAynak: AA