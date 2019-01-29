Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Erzincan merkezli 10 ilde belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 muvazzaf subay ve astsubay ile daha önce meslekten ihraç edilen ve emekli olan 6 eski asker gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada bulunan bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA