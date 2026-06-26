Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.06.2026 23:38

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de "FETÖ'nün eğitim yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Örgütün Kocaeli'deki güncel eğitim yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 10 eğitim kurumu ile bu kurumların yasa dışı yöneticisi pozisyonundaki 15 zanlının ikametlerine 23 Haziran'da operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 2'si FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari olmak üzere 15 zanlı yakalanmış, aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda para ve eğitim kurumlarıyla ilgili belgeler ele geçirilmişti.

ETİKETLER
FETÖ Terörle Mücadele Kocaeli
Sıradaki Haber
Hatay merkezli 'usulsüz emeklilik' operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:02
İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin saldırısına seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz
00:54
Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı
00:55
Bakan Gürlek: Ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyoruz
00:24
Bakan Kurum: Eylül ayında kiralık konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz
00:08
İran basını: Ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskele saldırıya uğradı
01:04
A Milli Futbol Takımımız yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sapanca'ya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sapanca'ya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ