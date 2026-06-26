Parçalı Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.06.2026 22:41

Organize suç örgütlerine operasyon: 549 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 1037 şüpheliden 549'u yakalandı.

Organize suç örgütlerine operasyon: 549 şüpheli gözaltına alındı

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 53 cumhuriyet başsavcılığınca, organize suç örgütlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerinin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 549'u gözaltına alındı.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, kesici alet, uyuşturucu, change araç parçaları, senet, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defter, para, ziynet eşyası ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca 6 şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Öte yandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yapmıştı.

ETİKETLER
Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Aydın'da otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:45
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı
23:43
Lübnan Başbakanı: İsrail ile varılan anlaşmanın amacı işgalin sona ermesi ve egemenliğin tesisi
23:22
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı tercih sonucu açıklandı
23:14
Hatay merkezli 'usulsüz emeklilik' operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
23:12
Washington'da Lübnan ve İsrail görüşmelerinde çerçeve anlaşma imzalandı
23:02
İsviçre'nin Basel kentinde bugün haziran sıcaklık rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
FOTO FOKUS
Yedi kıta aynı çatı altında
Yedi kıta aynı çatı altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ