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Türkiye
AA 26.06.2026 18:14

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: DHA]

Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarının yanı sıra çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı, koordineli ve etkin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar orman ve ziraat alanı, yangında zarar gördü.

Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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