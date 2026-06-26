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Türkiye
TRT Haber 26.06.2026 18:34

NATO Zirvesi süresince uygulanacak ulaşım düzenlemeleri açıklandı

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi süresince Ankara'da uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerini açıkladı.

NATO Zirvesi süresince uygulanacak ulaşım düzenlemeleri açıklandı

Ankara Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, güvenlik ve trafik akışının etkin şekilde sağlanmasına yönelik gerekli planlamaların yapıldığı ve vatandaşların günlük yaşamının kesintiye uğramaması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Ankara genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak. Araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabilecek.

Otobüs ve minibüs ulaşımında (araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollar haricinde) herhangi bir kısıtlama planlanmıyor.

Metro ve Ankaray ulaşımı sorunsuz bir şekilde devam edecek. Sadece Ankaray Bahçelievler durağı ve Söğütözü Metro durağında Zirve boyunca iniş ve binişler yapılmayacak.

İş yerlerine yönelik ise herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Vatandaşlar, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresi üzerinden araç trafiği düzenlemelerine ve alternatif güzergahlarda yapılabilecek güncellemelere ulaşabilecekler.

Açıklamada, vatandaşların zirve süresince alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine hassasiyetle riayet etmeleri, güncel duyuru ve bilgilendirmeleri resmi açıklamalar üzerinden takip etmeleri istendi.

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