Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.08.2026 19:55

Trump, İran'dan "son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için" tazminat talep edeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "askeri tazminat" talebine karşılık bu ülkeden "son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için" tazminat talep edeceğini belirtti.

Trump, İran'dan "son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için" tazminat talep edeceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetiminin savaş tazminatı talep ettiğine yönelik gündemi değerlendirdi.

Trump, açıklamasında, İran'ın ABD'den savaş tazminatı istediği yönündeki haberlere atıf yaparak, "İran, beş aylık askeri çatışma sırasında (çatışma onların nükleer silaha sahip olmaması nedeniyle başladı) kendilerine verilen zararlar için tazminat talep ediyorlar; oysa bu konu, yaptığımız hiçbir müzakerede gündeme gelmemişti." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın bu talebine karşılık, bu ülkenin "son 50 yılda öldürdüğü" insanlar için de tazminat talep etmeye hazırlandıklarını belirtti.

İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü anımsatan Trump, ayrıca USS Cole gemisinde öldürülen insanların ve İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin ailelerine de tazminat ödenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

ABD Başkanı, tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde "kararlılıkla" takip edeceklerini sözlerine ekledi.​​​​​​​

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama daha yaparak tazminat talebini genişletti.

Trump, "Ayrıca müzakereler bağlamında İran; Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve can kayıplarından da sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump İran
Sıradaki Haber
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:34
Bakan Çiftçi'den Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin paylaşım
00:33
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 2 bin dönümden fazla Filistin arazisine el koydu
00:30
Libya’da çevresinde silahlı grupların çatıştığı Zaviye petrol deposunda yangın çıktı
00:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye yolunda kapı açılmıştır
23:46
Bakan Gürlek: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir
23:55
ABD ana karası temmuzda tarihinin en sıcak ayını yaşadı
Kenya’da Baringo Gölü taştı, yerleşim yerleri su altında kaldı
Kenya’da Baringo Gölü taştı, yerleşim yerleri su altında kaldı
FOTO FOKUS
Bitlis'te şantiyede hortum paniği
Bitlis'te şantiyede hortum paniği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ