Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün aktif kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
FETÖ'nün aktif kadın yapılanmasına düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün aktif kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı.
Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: son dakika fetöSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:03
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