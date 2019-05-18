Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Osman L. ve eşi Gonca L'nin, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde örgüt mensuplarınca "hücre evi" olarak adlandırılan adreste saklandıklarını tespit etti.

Ekipler, çifti, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ın sözde "bölge sorumlusu" olduğu iddia edilen Osman L. ile eşi Gonca L'nin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman L. tutuklandı, eşi Gonca L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA