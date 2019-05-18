Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Hatay sınır bölgesinde yapılan devriye görevi sırasında, Suriye tarafından Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışanları yakalamak için müdahale edildiği belirtildi.

Bu müdahale sırasında meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün'ün şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir mesaj yayımlayarak şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA