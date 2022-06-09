Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, E.H'nin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.
FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen eski yarbay E.H. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne FETÖ Sınır Güvenliği
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