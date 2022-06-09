İstanbul Sultanbeyli'de Battalgazi Mahallesi Alper Sokak'ta Fuat A., ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası park halindeki aracını ateşe verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Aracın park ettiği yerde bulunan telefon direği de yangında zarar gördü. Fuat A. polis tarafından gözaltına alındı.