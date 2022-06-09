Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ailesiyle tartıştı, arabasını yaktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultanbeyli'de ailesiyle tartışan bir kişi, park halindeki hafif ticari aracını yaktı. Araç hurdaya dönerken, sahibi gözaltına alındı.
İstanbul Sultanbeyli'de Battalgazi Mahallesi Alper Sokak'ta Fuat A., ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası park halindeki aracını ateşe verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Aracın park ettiği yerde bulunan telefon direği de yangında zarar gördü. Fuat A. polis tarafından gözaltına alındı.
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