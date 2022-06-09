Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcunun düşürdüğü kredi kartıyla yakıt alan taksici yakalandı
Şişli'de yolcusunun takside düşürdüğü kredi kartıyla akaryakıt alan sürücü gözaltına alındı.
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundan H.A.'nın bilgisi dışında kredi kartından 600 lira çekilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir taksi sürücüsünün, kartı kullanarak aracına akaryakıt aldığını tespit etti.
Taksi plakasından kimlik bilgisi belirlenen K.S., aracında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.S., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık Hırsızlık İstanbul Taksi
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