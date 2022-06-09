6 aylıktı, akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Miray bebek, hayatını kaybetti.

Aile doktorları suçladı. Yanlış tedavi ve aşırı doz ilacın etkisiyle çocuklarının zehirlendiğini öne sürdü.

Sanık doktorlara 3 yıl 6'şar ay hapis

Olay mahkemeye taşındı ve yargılama süreci 6 yıl devam etti. Davanın 22'nci duruşmasında karar verildi.

İki doktorun taksirle ölüme sebebiyet verdiğine hükmedildi, 3 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi, 5 ay da doktorluk yapmaları yasaklandı.

"Başka Miraylar ölmesin diyorum"

Miray bebeğin ailesi karar sonrası duygusal anlar yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Miray bebeğin babası Şahin Türkan, “Dava altı seneden beri devam etmektedir. Biz bu davayı ilk günden son güne kadar takip ettik. Mahkemenin verdiği karar bizim çocuğumuzu tekrar geri getirmeyecek ama diğer miraylar için doktorlar belki bu vasıtayla doktorlar görevini daha dikkatli ifa ederler. Başka miraylar ölmesin diyorum” dedi.

Sanıklara iyi hal indirimi uygulanmadı. Gerekçe ise, doktorların yargılama süreci boyunca herhangi bir pişmanlık sergilememesi.

Solunum şikayetiyle yatırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti

Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleriyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi edilen 6 aylık Miray Türkan, 20 Kasım 2015'de hayatını kaybetmişti.

Miray bebeğin ailesi, bebeklerinin yanlış tedavi ve aşırı doz ilaç (digoksin) etkisiyle zehirlenip bu yüzden öldüğünü iddia ederek 2 doktordan şikayetçi olmuştu.

Soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Nurettin Onur Kutlu ve Elvis Kraja'nın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.