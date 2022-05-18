Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi eski albay ve üsteğmen Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski albay ve üsteğmen gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1. derece yasak bölgede sınır hattında yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan eski albay K.B. ile eski üsteğmen C.L'yi yakaladı.
FETÖ şüphelileri güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Yunanistan Edirne
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