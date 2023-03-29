Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen B.Ö. ve E.V. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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