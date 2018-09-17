FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, sınır birliği ve Edirne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1. Derece Askeri Bölge'den Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 8 kişilik bir grup tespit etti.

Ekiplerini yakaladığı şüphelilerden 7 kişinn FETÖ üyeliğinden haklarında arama kararı olduğu, 1 şüpheli hakkında ise herhangi bir arama kararı olmadığı belirlendi.

Şüphelilerden 2'si Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne, 5'i ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi de çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA