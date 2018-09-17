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İstanköy Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Muğla Bodrum'da FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 7 kişi, İstanköy Adası'na (Kos) kaçmaya çalışırken yakalandı.

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İstanköy Adasına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi Ali Hoca Burnu mevkisinde ortaklaşa operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollardan İstanköy Adası'na kaçmaya çalıştıkları belirlenen, FETÖ üyesi oldukları ileri sürülen 7 kişi yakalandı. Zanlıların yanında 5 de çocuk olduğu belirtildi.

Sahilde kendilerini İstanköy'e götürecek tekneyi bekledikleri tespit edilen şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların, eski akademisyen ve milli eğitim personeli oldukları, FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edildikleri, bazıları hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Bodrum Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, kos, İstanköy Adası, fetö, bodrum
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