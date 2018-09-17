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Tüketici Mahkemesi'nden emeklileri sevindirecek karar

Tüketici Mahkemesi, bankaların alacakları nedeniyle emeklinin maaşından yaptıkları kesintinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

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Tüketici Mahkemesinden emeklileri sevindirecek karar

İşçi emeklisi Emin İşler, maaşını aldığı bankadan kredi çekti. Banka, kredi borcunu gerekçe göstererek 1400 lira  olan maaşından 349 lira kesinti yaptı.

İşler, konuyu Tüketici Mahkemesi Hakem Heyeti'ne taşıdı. Talep dilekçesi kesintinin iadesini içeriyordu. Heyet delilleri topladı, incelemesini yaptıktan sonra kesintinin iadesine karar verdi. 

Bankanın karara itiraz etmesi sonrası konu İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme 11 Eylül'de kararını verdi. Tüketici hakem heyetinin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetti. 

Tüketici Mahkemesi bankaların alacaklarına karşılık emekli maaşından yaptığı kesintileri hukuka aykırı buldu. Kesintilerin geri ödenmesine karar veren mahkeme, yargılama giderlerini de bankanın üzerine bıraktı.

Yasaya göre, nafaka borçları dışında emekli maaşından haciz yapılamıyor. 

Kaynak: TRT Haber

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