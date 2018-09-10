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FETÖ firarisi Irak sınırında yakalandı

Şırnak Uludere'de yasa dışı yollardan Irak'a geçmeye çalışan FETÖ firarisi eski astsubay yakalandı.

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FETÖ firarisi Irak sınırında yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Uludere Andaç Köyü kırsalındaki Irak sınır hattında devriye gezen 48. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi fark etti.

Kimlik kontrolünde Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak"tan hakkında yakalama kararı bulunan eski astsubay Cumhur Mesut Akkaya, "Oğuz Tunç" adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Diğer 2 kişinin ise şüphelinin oğlu ve kızı olduğu belirlendi.

Akkaya, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Uludere Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Öte yandan, aynı bölgede hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan eski astsubay Ömer Canbulat da sınırı geçmek üzereyken yakalandı.

Canbulat, idari para cezasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: uludere, şırnak, Irak, fetö
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