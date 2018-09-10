Doğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da hava parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Gün boyunca bölgenin tamamında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 30, Erzincan'da 26, Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 17 olması öngörülüyor.

Kaynak: AA