Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ firarisi eski komiser yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski komiser, İzmir'de gizlendiği evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski komiser H.K'nin Karabağlar ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine, belirtilen adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen H.K'nin 2017 yılında KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.
Etiketler: FETÖ
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