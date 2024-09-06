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Türkiye
AA 06.09.2024 06:09

Fethiye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Fethiye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı
[Fotograf: AA]

Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkiinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü H.İ.K. kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan A.D. ile E.S.D'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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