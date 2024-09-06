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Türkiye
AA 06.09.2024 00:37

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Ercan B. idaresindeki tır, Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde arızalanarak emniyet şeridine yanaştı.

Daha sonra geri manevra yapan tır kayarak arkadan gelen Alper T. yönetimindeki ve Sedef Ö. kontrolündeki otomobillerle çarpıştı.

Kazada, Alper T'nin sürücüsü olduğu araçta bulunan Hale T, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki İbrahim T. ise yaralandı.

İbrahim T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hale T'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Sağ şeritten bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Balıkesir Trafik Kazası
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