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Türkiye
AA 05.09.2024 20:28

Balıkesir'de 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Savaştepe ve Ayvalık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 göçmen kaçakçısı ile 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Jandarma ekipleri Savaştepe Yeşilhisar mevki ile Ayvalık Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Şeytan Sofrası mevkiinde iki farklı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 2'si Suriye uyruklu 3 göçmen kaçakçısı ile farklı uyruklardan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda göçmenleri taşımakta kullanılan 3 araç, 1 şişme bot, 1 bot motoru, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve kapsül içerisinde 21 gram metamfetamin ele geçirildi.

3 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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