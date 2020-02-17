Haber Giriş: Kaynak: İHA
Fethiye'de seyir halindeki araç yandı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü yara almadan kurtuldu, araç kullanılamaz hale geldi.
Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Selçuk A. idaresindeki 48 L 3726 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edip araçtan inen sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç kullanılamaz hale geldi
Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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