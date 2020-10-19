Haber Giriş: Kaynak: AA
Fethiye'de denizin rengi değişti
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından çamur nedeniyle denizin rengi değişti.
Fethiye'de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Murt deresiyle gelen çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü Çalış Plajı bölgesinde suyun rengi kahverengiye dönüştü.
[Fotoğraf: AA]
Ortaya çıkan manzara, erozyon nedeniyle çok miktarda toprağın denize taşındığını gözler önüne serdi.
[Fotoğraf: AA]
Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini açıkladı.
Etiketler: YağışSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 15:20
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