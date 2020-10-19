Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla, ülke genelinde okul servisleri ve şoförlerine yönelik yoğunlaştırılmış özel denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Ülke genelinde 30 bin 260 okul servis aracının denetlendiği vurgulanan açıklamada, 168 sürücü/aracın Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı, 63 aracın yetkisiz/izinsiz taşımacılık yaptığı, 72 aracın fazla öğrenci taşıdığının tespit edildiği anlatıldı.

159 aracın trafikten men edildiği ve 1997 trafik kural ihlali tespit edilerek idari yaptırımın uygulandığı belirtilen açıklamada, denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği ifade edildi.