Saldırı, Aksaray Eski Sanayi Caddesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi

Aksaray Valiliği tarafından oluşturulan sağlık ekibi, kentte koronavirüs tedbirlerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimine çıktı.

Uygulamalarda esnaf ve vatandaşları kontrol eden ekipler, cadde üzerinde bulunan bir eczaneye girerek kontrol etmek istedi.

Burada eczacı olarak çalışan Yılmaz K., nedeni belirlenemeyen bir sebepten 112 Acil Yardım Şube Müdürü Can Cansızlar’a kafa kafa attı.

Eczacının kafa atması sonucu başından yaralanan 37 yaşındaki Can Cansızlar, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren eczacı Yılmaz K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.