Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dün il merkezinde durdurulan 2 minibüste 95 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin geçişini organize ettikleri belirlenen M.Ş.A. ve C.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.