Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hudaver Kavak idaresindeki otomobil, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde Nofel Tan yönetimindeki hafriyat tırı ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi.
Kazada, araçların içinde sıkışan sürücüler ile otomobilde bulunan Bülent Şen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nofel Tan, Konya'ya sevk edildi.
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