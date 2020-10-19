İlçeye bağlı Hacıbeyli köyünde Ahmet Kaynar'a ait küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü. Olayda 34 koyun telef oldu.

İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan koyunlar, kepçeyle açılan çukura gömüldü.