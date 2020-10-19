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Çanakkale'de 21 sokak köpeği zehirlendi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 21 sokak köpeği, zehirli tavuk ciğeri verilerek telef edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Çanakkale'nin İdriskoru köyünde önceki gün 21 köpek, zehirli tavuk ciğeri verilmesi sonucu telef oldu.
Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İdriskoru köyünde yaşanan olayın ardından 2 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
Zanlıların, ilk ifadelerinde suçlarını itiraf ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"17 Ekim Cumartesi günü İdriskoru köyümüzde çok sayıda köpeği zehirleyerek ölümüne sebep olan ve hepimizin vicdanını sızlatan olayla ilgili 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığımızın çalışması neticesinde gözaltına alınmıştır. Şahıslar, alınan ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etmişlerdir. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir."
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