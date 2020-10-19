Antalya Kaş'ta öğle saatlerinde başlayan yağış, bir süre dolu şekilde etkisini gösterdi.

Gürsu Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve tarım arazileri beyaza büründü. Dolu yağışı, bahçelerdeki nar ağaçlarında ve üzüm asmalarında hasara neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Mahalle sakinlerinden Süleyman Uğural, yağmur ve dolunun bir anda başladığını ve 10 dakika kadar şiddetli devam ettiğini söyledi.

Yağıştan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirten Uğurla, "Dolu, ağaçlarda yaprak bırakmadı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Denizli'de dolu araçlara ve evlere de hasar verdi

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok ev, tarla ve araçta hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından etkili olan dolu, Aşağışamlı ve Üzerlik mahallesi sakinlerine zor anlar yaşattı.

Bazı araçların kaportalarında göçük meydana gelirken camları kırıldı. Bölgede evlerin dış cephelerinde, çatılarında ve güneş enerjisi sistemlerinde de hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Mahalle sakinleri, doludan korumak için araçlarının üstünü karton, battaniye, halı gibi malzemelerle örttü.