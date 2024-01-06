Fethiye'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, denize düşen 3 göçmen aranıyor

Fethiye açıklarında saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

İhbar üzerine bölgeye 1 adet sahil güvenlik gemisi ve 1 adet sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgilere göre 4 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisine ulaşıldı.

Bilgi üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik korveti, 1 sahil güvenlik helikopteri, 1 sahil güvenlik gemisi, 1 sahil güvenlik botu daha sevk edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, 1 düzensiz göçmeni daha deniz yüzeyinde tespit ederek kurtardı.

Kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.