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Türkiye
AA 06.01.2024 19:13

Afyonkarahisar'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da bir otomobilde 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Afyonkarahisar'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 5'i çocuk 10 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin bazıları, otomobilin bagaj kısmından çıktı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sürücü İ.B, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.B, hastanedeki sağlık kontrolü sonrası adliyeye getirildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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