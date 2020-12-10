İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Marmaris ve Fethiye'de akaryakıt ve tarihi eser kaçakçılığı ile gümrük kaçağı ürünlerin ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, Marmaris ve Fethiye'de şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tankerler içinde toplam 5 bin litre kaçak mazot, bin 869 gümrük kaçağı kol saati, Bizans dönemine ait 44 bronz sikke, dedektör, 311 tabanca mermisi, ruhsatsız tabanca ve 27 açık senet ele geçirildi.

Dünyaca ünlü markalara ait kol saatleri ve 5 bin litre kaçak mazot imha edilmek üzere Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi. Ele geçirilen bronz sikkeler incelenmek üzere Muğla Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Polisteki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

