Fedakar öğretmenler okullarını boyadı

Merkez Başkale İlkokulu'nda görevli öğretmenler, okul binası ve sınıfları boyayarak yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerin daha temiz ortamda eğitim hizmeti için fedakarlık örneği sergilediğini söyledi.

Öğretmenlerin gönüllü olarak okullarının bakımını üstlendiğini belirten Özkara, "Okulumuz tatil döneminde boyanamadı. Bu ihtiyaç üzerine 200 kilogram boya temin ettik. 13 öğretmenimiz, üç gün boyunca okulun iç ve dış cephe duvarlarını boyadı." dedi.

Özkara, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı sınıflarda eğitim görmesi için öğretmenlerin sıraları da onardığına dikkati çekerek, çalışmanın ardından okulun güzel bir görünüme kavuştuğunu, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin mutlu olduğunu ifade etti.

Geleceğin emanetçileri çocuklara temiz, ferah ve eğitime uygun ortam sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Özkara, "Öğretmenlerimiz bu sorumluluğu görevleri olduğu için değil, okullarını ikinci evleri olarak gördükleri için yaptılar. Sınıfları güzelleştirmeyi, eğitim kalitesini artırmayı, birlik beraberliği güçlendirmeyi, dayanışma ve güler yüzlülüğü amaç ediniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA