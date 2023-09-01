Fatih'te otelde yangın paniği: 40 kişi tahliye edildi

Binbirdirek Mahallesi Klodfarer Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir otelin giriş katında bulunan elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otelde konaklayan turistler dumanı görünce panikle camlara çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otelin üst katlarında yardım bekleyen 40 turist merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Otelin girişinde hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.