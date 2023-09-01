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Türkiye
DHA 01.09.2023 07:16

Fatih'te otelde yangın paniği: 40 kişi tahliye edildi

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir otelin elektrik panosunda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle otelde mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih'te otelde yangın paniği: 40 kişi tahliye edildi
[Fotograf: DHA]

Binbirdirek Mahallesi Klodfarer Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir otelin giriş katında bulunan elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otelde konaklayan turistler dumanı görünce panikle camlara çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otelin üst katlarında yardım bekleyen 40 turist merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Otelin girişinde hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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