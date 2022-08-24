Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 07:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fatih'te kazanın ardından araçlar alev aldı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Fatih'te seyir halindeki hafif ticari araç, yol temizlik kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.
Gece saatlerinde yaşanan kazada iki araç alev alev yandı. Araçların sürücüleri son anda kendilerini dışarı attı.
Yoldan geçenler kaza yapan sürücülerin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de yolda önlem aldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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