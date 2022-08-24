Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 05:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Yeni Şehir Mahallesi 74004 Sokak'ta yaşayan G.K ile kocası U.O.K. tartıştı.
Büyüyen tartışma sırasında G.K, bıçakla eşini yaraladı.
U.O.K, çevredeki vatandaşlar ve komşuların bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
G.K, gözaltına alındı.
Etiketler: Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Şişli’de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz