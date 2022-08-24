Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 04:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Marmaris'te sürat teknesi alev aldı
[Fotograf: DHA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Karacasöğüt Mahallesi'ndeki bir iskelede çıkan yangında, iskelede demirli bulanan bir sürat teknesinden alevler yükseldiği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak yangına müdahale etti.
Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Muğla
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