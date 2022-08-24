Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Şehit Evliya Mahallesi, Şehit Abdullah Caddesi'nde M.C. pompalı tüfekle daha önceden husumetli olduğu öğrenilen E.G'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.G, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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