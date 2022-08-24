Şehit Evliya Mahallesi, Şehit Abdullah Caddesi'nde M.C. pompalı tüfekle daha önceden husumetli olduğu öğrenilen E.G'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.G, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.